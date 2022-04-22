YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada

Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada

22.04.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sahipsiz köpekten korkup kaçan çocuğa otomobilin çarpması ve yayaların kaza geçirmekten son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera kayıtlarında Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi'ndeki kaldırımda koştuğu esnada yan tarafta bulunan arsadan bir köpeğin havlayarak çocuğun üzerine doğru gittiği görülüyor.

Görüntülerde köpekten korkarak caddenin karşı tarafına kaçmaya çalışan çocuğun yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu yaralanması yer alıyor.

Aynı yerde bir yaya grubunun da üzerlerine doğru gelen köpekten korkup kendilerini caddeye attıkları ve o esnada karşı yönden gelen aracın çarpmasından son anda kurtuldukları görülüyor.

Çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandıKömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandıŞanlıurfa'da gümrük kaçağı sigara ile ampul taşıyan tır sürücüsü yakalandı
Sakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildiSakarya'da okuldaki kavgada yere düşerek hayatını kaybeden öğrenci toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
04:01
Sabah
05:31
Öğle
12:27
İkindi
16:11
Akşam
19:13
Yatsı
20:37
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

“Üçüzüz ama kardeşlerimden dört yaş küçüğüm”

“Üçüzüz ama kardeşlerimden dört yaş küçüğüm”

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.