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’Sahte basın kartı’ kullananlar dikkat

24.02.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Samsun Bafra Gazeteciler Cemiyeti son günlerde özellikle kısıtlamalardan muaf olabilmek amacıyla kendisine gazeteci süsü vermek için, cebinde veya aracında ’sahte basın kartları’ kullanan kişilere karşı uyarıda bulundu.Son dönemlerde usulsüz basın kartı veya basın trafik kartı kullananların sayısının giderek arttığını belirten Bafra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Ceylan yapılan açıklamada, “Bafra ve bölgesinde basın mesleği dışında başka bir mesleği icra eden kişi ya da kişilere reklam veya para karşılığı sahte basın kartları düzenleniyor.

Samsun Bafra Gazeteciler Cemiyeti son günlerde özellikle kısıtlamalardan muaf olabilmek amacıyla kendisine gazeteci süsü vermek için, cebinde veya aracında ’sahte basın kartları’ kullanan kişilere karşı uyarıda bulundu.
Son dönemlerde usulsüz basın kartı veya basın trafik kartı kullananların sayısının giderek arttığını belirten Bafra Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Ceylan yapılan açıklamada, “Bafra ve bölgesinde basın mesleği dışında başka bir mesleği icra eden kişi ya da kişilere reklam veya para karşılığı sahte basın kartları düzenleniyor. Bazı dernek ve kurumlarca reklam veya para karşılığında düzenlenen sahte basın kartı, basın trafik kartı veya kurum kimlik kartı olarak polis muhabiri, fahri muhabir, köşe yazarı şeklinde düzenlenen kartları kullanan kişiler suç işlemektedir. Basın mesleği ile uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin kullanmış olduğu kartların hiçbir geçerliliği yoktur. Aksine usulsüz basın kartı ve basın trafik kartı kullananlar tespit edildiğinde haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ’resmi belgede sahtecilik’ başlıklı 204. maddesine göre işlem yapılacağı unutulmamalıdır” denildi.
"Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olunacağı iddiasıyla vatandaşları sömüren bazı kurum ya da kişileri uyarıyoruz" diyen Başkan Ümit Ceylan, “Bu şekilde düzenlenen sahte basın kartlarına itibar edilmemesi gerekmektedir. Bu kartları üreten veya kullanan kişilerin tespit edildiğinde ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan yargılanacağı bilinmelidir. Bafra Gazeteciler Cemiyeti olarak bölgemizde bu suçu işleyen kişi veya kurumlarla ilgili sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini isterken güvenlik güçlerimizin bu konuda daha da duyarlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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