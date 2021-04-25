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Sahte futbolcu iddiası için Akhisarspor'dan resmi açıklama

25.04.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, futbolcuları Martins Chisom Onyebueke'nin daha önce Alanyaspor 17 yaş altı ve Kayserispor 19 yaş altı takımlarıyla hazırlık maçlarında oynadığını ve futbol hayatına ABD'de başladığını bildirdi.

Akhisarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, son dönemde kadrolarındaki Onyebueke'nin futbolcu olmadığına dair bazı haberlerin yapıldığı belirtildi.

Futbolcunun henüz 19 yaşında olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Martins'in daha önce Alanyaspor U17 ve Kayserispor U19 takımlarıyla hazırlık maçları mevcut olup, Amerika'da Houston'da da futbol hayatına başlamıştır. Kulübümüze ise hiçbir ekonomik maliyeti olmadığı gibi uzun bir deneme süresinin ardından profesyonel sözleşme imzalamıştır. İmza attığı ilk günde asgari ücret dahi almak istemediğine dair yazılı belge imzalayıp kulübümüze vermiştir. Bunlara dair tüm resmi evraklar Türkiye Futbol Federasyonu'nda kayıtlıdır."

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde yapılan transferler için hiçbir bonservis bedelinin ödenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yine hiçbir menajere her ne nam ve ad altında olursa olsun bir kuruş dahi borçlanmamıştır, ödeme yapmamıştır ve yapmayacaktır. Bu kirli menajerlik düzenine para kazandırmadığı için sistematik olarak küme düşürülmeye çalışan kulübümüzün herkese yetecek gücü ve bu doğrultuda kararlılığı mevcuttur. Pierre Webo'ya karşı olan ırkçı saldırıyı henüz geride bıraktığımız 2020-2021 sezonunda Martins Chisom Onyebueke yalnızca siyahi olduğu için futbolcu değil saatçi olarak nitelendirilmiştir. Böyle ağır hastalıklı bir akla karşı, tüm spor otoritelerini Martins Chisom Onyebueke'ye yapılan bu ırkçı saldırı sebebiyle, tek bir vücut olup tepki göstermeye davet ediyoruz."

Öte yandan Akhisarspor Twitter hesabından Onyebueke'nin Alanyaspor takım otobüsüne doğru yürümesi, Kayserispor 19 yaş altı maçı ve Akhisarspor deneme antrenmanından görüntüler paylaşıldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: DHA
VİDEO: AA

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