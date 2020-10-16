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Sahte içkiden ölüm davasında iki sanık hakim karşısında

ANKARA HABERLERİ  | 16.10.2020 19:24 | Son Güncelleme

Başkentte, Şengül Elmir'in metil alkol zehirlenmesi sonucu ölümüne ilişkin iki kişinin "olası kastla öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı

Metil alkolden zehirlenerek ölen Şengül Elmir'e (55) sahte içki temin etmekle suçlanan iki kişinin 25'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Musa Güney, Elmir'in yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanık Oktay Yılmaz ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, beraat isteminde bulundu. Yılmaz, sahte içki ürettiği suçlamasını reddetti.

Mahkeme, Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

İddianamede, Elmir'in 21 Mart 2020 gecesi kaldırıldığı hastanede birkaç saat sonra hayatını kaybettiği, Adli Tıp Kurumunun, kadının ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiğini tespit ettiği belirtiliyor.

Sanıklardan Yılmaz'ın sahte içki ürettiği ve Elmir ile bu içkiyi içtiği, Güney'in ise Elmir'in daha sonra evinde içtiği sahte içkiyi temin ettiği savunulan iddianamede, sanıkların 20'şer yıldan 25'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

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