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Sahte parayla kumar oynayan şahıslara ceza yağdı

19.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta polis tarafından kumarhaneye dönüştürülen ikamete düzenlenen operasyonda sahte parayla kumar oynayan şahıslara toplamda 39 bin 422 TL ceza kesildi.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bir ikamete baskın düzenledi.

Sivas’ta polis tarafından kumarhaneye dönüştürülen ikamete düzenlenen operasyonda sahte parayla kumar oynayan şahıslara toplamda 39 bin 422 TL ceza kesildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bir ikamete baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. İkamette yapılan aramada iskambil desteleri, pul yerine kullandığı tespit edilen 69 adet üzerinde geçersizdir ibaresi bulunan 200 TL banknot, 97 adet 100 TL banknot, 80 adet 50 TL banknot,1 adet havalı tüfek, ele geçirildi. İkamette yakalanan 8 kişi hakkında kumar oynadıkları ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 10 bin 688 TL para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi. Öte yandan ikamet içerisinde bulunan 8 müşteri ve 3 ikamet sahibine il Hıfzıssıhha kurulu kararlarınca; maske takmamaktan 900’er TL, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 427’şer TL, ikamet sahiplerine ise 3 bin 469’ar TL olmak üzere toplamda 28 bin 734 TL para cezası uygulanabilmesi için tutanak düzenlendi.

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