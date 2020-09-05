YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şair Haydar Ergülen, Küçükçekmece kütüphanelerine konuk oldu

Şair Haydar Ergülen, Küçükçekmece kütüphanelerine konuk oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

“Karşılığını Bulamamış Sorular”, “Sırat Şiirleri” “40 Şiir ve Bir” gibi şiirleri ve yazılarıyla öne çıkan şairlerden Haydar Ergülen, Küçükçekmece Belediyesi Millet Kütüphanesi’ne konuk oldu.Küçükçekmece Belediyesi tarafından Halkalı Çamlık’a kazandırılan ve tamamı ahşaptan yapılan Millet Kütüphanesi’ni ziyaret eden şair Haydar Ergülen’e, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Kütüphaneler Koordinatörleri eşlik etti.

“Karşılığını Bulamamış Sorular”, “Sırat Şiirleri” “40 Şiir ve Bir” gibi şiirleri ve yazılarıyla öne çıkan şairlerden Haydar Ergülen, Küçükçekmece Belediyesi Millet Kütüphanesi’ne konuk oldu.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Halkalı Çamlık’a kazandırılan ve tamamı ahşaptan yapılan Millet Kütüphanesi’ni ziyaret eden şair Haydar Ergülen’e, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Kütüphaneler Koordinatörleri eşlik etti. Aşk, acı, yalnızlık, kırılganlık gibi ana temalar ekseninde gelişen şiirlerinde kendine özgü imgeleri kullanan şair, ziyaretinde şiire ve hayata dair bir sohbet gerçekleştirdi.

Küçükçekmece’de okurlarıyla buluşacak
Tamamı birbirine geçmeli tahtalardan oluşan Millet Kütüphanesi’ni gezen Ergülen, beğenisini dile getirirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’tan Küçükçekmece’de hayata geçirilmesi planlanan kültür-sanat projelerini dinledi.
Şiir başta olmak üzere deneme dalında da birçok esere imza atan ve şiir kitaplarıyla ödüllere layık görülen Ergülen, önümüzdeki günlerde Küçükçekmece Belediyesince düzenlenmesi planlanan kültür-sanat projelerinde Küçükçekmeceli okurlarıyla bir araya gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTrafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"Trafikte çileden çıktı! "Çek arabanı buradan"
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
Kaymakam Yiğit’den Covid-19 denetimi
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
AK Parti Kahramanmaraş’ta dört ilçe başkanı değişti
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı
Koçarlı’da CHP ve İYİ Parti yeni hizmet binasına yapimina ’red oyu’ kullandı

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:28
Öğle
13:08
İkindi
16:45
Akşam
19:38
Yatsı
21:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Özdemir Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Çocuklar, K-Pop tehlikesine karşı uyarıldı
Çocuklar, K-Pop tehlikesine karşı uyarıldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Turkcell’den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.