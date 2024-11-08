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Şakak lâlesi ne demek? Şakak lâlesi deyiminin anlamı

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
07.11.2024 14:49
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Deyim, dilimizde yerleşmiş ve mecaz anlam taşıyan kelime ya da kelime gruplarından oluşur. Şakak lâlesi de bunlardan biridir ve bir kişinin sürekli yanında bulunan, peşinden giden kişileri tanımlar. Bu deyim kişinin etrafında her zaman yer alan, adeta gölgesi gibi takip eden insanları ifade eder. Peki, Şakak lâlesi ne demek? Şakak lâlesi deyiminin anlamı nedir?

Şakak lâlesi ne demek? Şakak lâlesi deyiminin anlamı

Deyimler genellikle kelimelerin gerçek anlamlarının dışında, bir araya gelerek farklı bir anlam ortaya çıkarır. Şakak lâlesi deyimi de birinin sürekli peşinden gelen ve onu takip eden, izleyen insanları ifade etmekte kullanılır. Ancak deyimler genellikle halk arasında yaygınlaşır ve bir toplumun kültüründen izler taşır. Bu nedenle zamanla farklı anlamlar kazanabilir.

Şakak lâlesi ne demek?

Şakak Lâlesi Türkçe'de bir deyim olarak sürekli olarak bir kişinin yanında bulunan ve onu takip eden, hatta bazen her adımını izleyen kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu deyim genellikle kişinin peşinden sürekli olarak gelen izleyen ve onun her hareketini dikkatle gözlemleyen insanları anlatmak için kullanılır. "Şakak" kelimesi burada aslında doğrudan vücudun şakak kısmıyla değil, mecazi bir anlam taşır. "Lale" ise hem güzellik hem de dikkat çeken bir nesne olarak bir kişinin peşinden gelen bu kişilerin sürekli varlıklarını simgeler.

Şakak lâlesi deyiminin anlamı nedir?

Şakak lâlesi deyimi daha çok sosyal hayat ve insan ilişkileri bağlamında birinin sürekli peşinden gelen ya da onu izleyen insanları anlatmak için tercih edilir. Bu kişiler bazen ilgiden bazen de bir tür merak veya takıntıdan dolayı takip ettikleri kişiyi adeta sürekli olarak izlerler. Bu deyim bazen olumsuz bir anlamda bazen de nötr bir anlamda kullanılabilir. Genellikle bir kişinin hayatını sürekli takip eden ve yakınında bulunan kişilere atıfta bulunur.

Birinin etrafında sürekli bulunan kişiler hem fiziksel hem de duygusal olarak o kişiyi takip eden, adeta gölgesi gibi yanında yer alan insanları ifade eder. Bu anlam özellikle toplum içinde belirli bir kişiyi sürekli izleyen ya da ona sıkıca bağlı olan kişiler için yaygın olarak kullanılır.

Şakak Lâlesi TDK sözlüğünde olmayan bir kelimedir. Ancak uzun zamandır dilimizde yer alan ve kullanılan bir deyimdir.

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