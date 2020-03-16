Sakal ve bıyık eksikliği özgüven problemine sebep oluyor

Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, sakal ve bıyık eksikliğinin erkeklerde özgüven problemi yaşattığını belirtti.

Saç Ekim Merkezi Koordinatörü Engin Sönmez, sakalın saç gibi olmadığını kişiden kişiye çok değişik yoğunlukta olabildiğini ifade ederek, "Belirgin düzeyde seyrek sakalı olan biri bundan rahatsızlık duymayabilir. Bu sebeple genellikle ekimde çok sık sakala ihtiyaç duyulmaz. Bölgesel sakal kaybı varsa bu durumda civardaki sakal sıklığında ekim planlanarak çevreyle uyumlu hale getirilir. Sakal tümüyle yoksa bu durumda kişinin istediği sıklık ve sınıra bağlı olarak 1000-2000 kök arasında ekim yapılabilir. Sadece bıyık bölgesine ekim yapılacağında 400-800 kök arasında ekim yeterli olmaktadır. Sakal normalde tekli veya ikili olarak ve yüzün her bölgesinde farklı açıyla çıkmaktadır" dedi.

Sönmez, FGS tekniğiyle ekimde kökler birli ve ikili olarak ve her bölgede olması gereken doğal açısıyla ekildiği için ekilen sakalların normal sakaldan ayırt edilmesi çok zor olduğunu belirterek "FGS tekniğinde kökler 0.7 mmlik uçlarla ameliyatsız bir şekilde tek tek alınıp kökler hiç bekletmeksizin aynı anda yine 0.7 mmlik ciltler ile ekilir böylece ne alım ne ekim yerinde iz kalmadığı gibi kökler saatlerce beklemediği için oksijensizliğe bağlı kök ölümleri de olmamaktadır. FGS yöntemi ile ense bölgesinden alınan saç kökleri bıyık, sakal ve favori bölgelerine ekilir. Bu işlem profesyonel ve tecrübeli ekip tarafından yapılmalıdır. Yüz bölgesinde ekimlerinin açısı önemlidir. Bıyık, sakal, favori ekimlerinde kıl kökü alınan alan ve ekim yapılan alan 2 gün sonra yıkanır. Yıkama sonrası ekilen sakallar görünür hale gelir ve 2-3 günlük sakal görüntüsü oluşur. 6-7 gün sonrasında pembemsi bir görünüm ortadan kalkar. Kollardan, bacaklardan, göğüsten veya enseden alınan greftlerin (saç köklerinin) yerinde hiç iz kalmaz. Ekilen saç kökleri, bıyık bölgesinde zamanla uzayabilir. Erkekler normal tıraş aktivitelerini yaparken ekim yapılan bölgedeki kılları da kesebilir. Ekimden sonra uzamaya devam eden sakal, favori ve bıyık 8-9 günden sonra makas ile kısaltılır veya uzatılabilir. Köklerin yeterince tutunması için ilk tıraş tercihen 8-9. gün yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

