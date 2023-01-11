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Sakarya "Avrupa Spor Şehri" bayrağına kavuştu

11.01.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından "2023 Avrupa Spor Şehri" ilan edilen Sakarya, bayrağı teslim aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla Avrupa Birliği projesi kapsamında kente gelen ACES Europe yöneticilerini makamında ağırladı.

Federasyonun İtalyan yöneticileri Alessio Di Maio ve Chira Spinato ile Danimarka'da gönüllü bir kuruluş olan FitforKids'in yöneticileri Pelle Plesner ve Ditte Gybel'i ağırlayan Yüce, konuklarına Sakarya'nın tarihi, turistik ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdi.

Sakarya'ya hayran kaldığını belirterek spora yapılan yatırımlar için teşekkür eden Di Maio, ACES tarafından Sakarya'ya gönderilen Avrupa Spor Şehri Sakarya bayrağını Yüce'ye teslim etti.

Sakarya'nın tanıtım görüntülerini izleyen Di Maio, Sakarya'nın bu unvanı hakkettiğini dile getirdi.

Ziyaret sonunda Danimarkalı yöneticiler, Yüce'ye FitforKids adına hediye sundu.

Avrupa Spor Şehri Sakarya bayrağını teslim alan Yüce, gururlu olduklarını belirtti.

Bu unvanı almak için birçok kriteri tek tek yerine getirdiklerini aktaran Yüce, "Bayrağımızı bugün teslim aldık. Spora ve sporcuya olan yatırımlarımız artarak devam edecek. Şehrimizin adını tüm dünyada duyurmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah 2023 yılında Sakaryamızın adı, gerçekleştireceği uluslararası organizasyonlarla tüm dünyada yankılanacak." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Erenler Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve diğer ilgililer yer aldı.

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