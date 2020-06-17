Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'den Sakaryaspor'a 100 bin liralık destek

Sakaryaspor Kulübünce 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başlatılan üyelik kampanyasının ilk üyesi olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, takıma 100 bin lira destekte bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, yönetim üyeleri, teknik ekip ve sporcuları makamında ağırlayan Yüce, Sakaryaspor'un 55. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sakaryaspor'un çocukluk aşkı olduğunu belirten Yüce, şöyle devam etti:

"Ortaokul yıllarımda trene biner, Sakaryaspor'un maçlarını izlemeye giderdim. Sakaryaspor'umuzun o unutulmaz günlerini görmek nasip oldu. Daha sonra çeşitli görevler nedeniyle şehrimden uzak kalsam da takımdan uzak kalmadım. Kulübe olan gönül sevdam her zaman baki kaldı. Şimdi ise Büyükşehir Belediye Başkanı olarak takıma elimden gelen desteği sunmaya gayret gösteriyorum. Şehrimizin markası olan Sakaryaspor'umuza her türlü desteği vereceğiz."

Yüce, kulüp başkanı Cumhur Genç ve yönetimi tarafından başlatılan üyelik kampanyasıyla yeşil-siyaha gönül verenlerin hem kulübe maddi katkı sunacağını hem de kulübün geleceğinde söz sahibi olacağını vurgulayarak, ilk üye olarak takıma 100 bin lira katkıda bulunacağını bildirdi.