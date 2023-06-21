YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya Büyükşehir sporcusu Avrupa yolcusu

Sakarya Büyükşehir sporcusu Avrupa yolcusu

21.06.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate Sporcusu Fatih Şen, bu kez de Polonya’da mindere çıkacak.

Sakarya Büyükşehir sporcusu Avrupa yolcusu

22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Oyunları’na katılacak olan temsilcimiz, Milli Takım bünyesinde mücadele verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, 22-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Oyunları için Polonya’ya gidiyor. Milli Takım bünyesinde mücadele verecek olan temsilcimiz, +84 kilogramda mindere çıkacak. Daha önce birçok uluslararası organizasyona katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcunun, Avrupa Oyunları’nda nasıl bir performans sergileyeceği otoriteler tarafından şimdiden merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serdivan’da yağış sonrası onarım ve temizlik çalışmasıSerdivan’da yağış sonrası onarım ve temizlik çalışması
Kdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonuKdz. Ereğli’de uyuşturucu operasyonu
İzmir'de bir kişi silahla öldürüldüİzmir'de bir kişi silahla öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:20
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:40
Yatsı
22:30

Sakarya Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Çiğdem eczanesi
Serdivan
İnci eczanesi
Arifiye
Alifuatpasa eczanesi
Geyve
Safak eczanesi
Hendek
Kaynarca eczanesi
Kaynarca
Turan eczanesi
Sogutlu
Ozanlar eczanesi
Adapazari
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Hapishanede isyan çıktı: 41 ölü, onlarca yaralı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.