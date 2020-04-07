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Sakarya Büyükşehir’den yollara çıkartmalı sosyal mesafe uyarısı

SAKARYA HABERLERİ  | 07.04.2020 17:34 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların sıraya girdikleri otobüs duraklarında ve yoğun işlem yapılan alanlarda sosyal mesafelerini korumaları için zemine sprey boya ile uyarı yazıları yazdı.Büyükşehir’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınıyla ilgili mücadele çalışmaları kapsamında ekiplerimiz tarafından sosyal mesafenin korunması amacıyla zemine uyarı yazıları yazıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların sıraya girdikleri otobüs duraklarında ve yoğun işlem yapılan alanlarda sosyal mesafelerini korumaları için zemine sprey boya ile uyarı yazıları yazdı.
Büyükşehir’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınıyla ilgili mücadele çalışmaları kapsamında ekiplerimiz tarafından sosyal mesafenin korunması amacıyla zemine uyarı yazıları yazıldı. ‘Sağlığınız İçin Mesafenizi Koruyun En Az 1 Metre’ yazılı çıkartmalar, öncelikle otobüs duraklarında ve kent genelindeki vatandaşın yoğun olarak hizmet almaya çalıştığı noktalara uygulanıyor. Yapılan çalışma ile vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak hizmet alırken kalabalık ortamlarda virüsten etkilenme riskini en aza indirgemek hedefleniyor. Yapılan çalışmaları dikkatle takip eden vatandaşlar ise salgına karşı çalışmalarda farkındalık oluşturan Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

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