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Sakarya, Düzce, Karabük ve Bolu'da kısıtlamayı ihlal eden 345 kişiye para cezası kesildi

22.02.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Sakarya, Düzce, Karabük ve Bolu'da kısıtlamayı ihlal eden 345 kişiye para cezası kesildi

Sakarya, Düzce, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 345 kişiye para cezası verildi.

Sakarya'da, salgın önlemleri kapsamında denetimlerini sürdüren emniyet ekipleri, hafta içi 82, hafta sonu 71 kişi olmak üzere kısıtlama ihlali yapan 153 kişiye 206 bin 195 lira ceza kesti.

- Düzce

Düzce Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm ekiplerin, Düzce Valisi Cevdet Atay koordinasyonunda denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince hafta sonu kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden 54 kişiye 170 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ekiplerce kentteki iş yerlerinde, kısıtlama günlerinde de yoğun bir şekilde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi.

- Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek tedbirlere uymayan 58 kişiye 52 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

- Bolu

Bolu Valiliğinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 19-22 Şubat tarihlerinde, polis ve jandarma bölgesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 kişiye idari para cezası kesildi.

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