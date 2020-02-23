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Sakarya ile Zanzibar kardeş şehir oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 23.02.2020 14:07 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tanzanya’nın Zanzibar şehrinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zanzibar Belediye Başkan Salehe Juma Kimona ile görüşerek iki şehir arasındaki kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tanzanya’nın Zanzibar şehrinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Zanzibar Belediye Başkan Salehe Juma Kimona ile görüşerek iki şehir arasındaki kardeş şehir protokolünü imzaladı. Başkan Yüce daha sonra Zanzibar Belediye müzesini gezerek oradaki eserlere ilişkin bilgiler aldı.
Ziyaretlerden memnuniyet duyduğunu belirten Zanzibar Belediye Başkan Salehe Juma Kimona, “Büyükşehir Belediyemizi ve Sakarya Ticaret Borsamıza Zanzibar’a geldikleri için hem teşekkür ediyoruz hem de bu durumdan gurur duyuyoruz birbirimize katacağımız ve vereceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Bu esasında kalkınma için bir birliktelik teşkil etmektedir. Bu birliktelik sayesinde hem Sakarya şehrimiz hem de Zanzibar adası için ciddi bir ilerleme kaydedeceğiz. Tanzanya çok güvenli bir yerdir. Bu durumu herkes bilmektedir ama Zanzibar çok daha güvenli bir şehirdir. Kültürel olarak tarihsel bakımdan ve turizm bakımından zengindir Zanzibar. Zanzibar’ın kozmopolit yapısı yaşamamızda zenginleştiren bir faktördür. Büyükşehir Belediye Başkanı sizi temin ederim ki bizler sizlerle çalışmaya hazırız. Zanzibar’da her türlü iş koku için gerekli olan yardımı ve desteği sağlayacak mekanizmalarımız mevcuttur. Şu anda birinin diğerine önceliği noktasında bir şey söyleyemiyorum. Zanzibar yönetiminin amacı yatırımcılar için yatırımcı dostu bir iş ortamı tesis etmektir” dedi.
Tarımın ülke kalkınmasına önemli oranda etki ettiğini vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, “Şuna inanıyorum ki bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması tarımsız asla ve asla olamaz. Şöyle bir gelişmiş ülkelere bakınız; bütün gelişmiş ülkeler sanayi noktasında en üst seviyeye çıkmış olsalar da tarımdan vazgeçmemişler tarımda üst seviyeyi kurmuşlar ve tarımda üst seviyede kalmışlardır. Malum Türkiye’nin tarımsal mekanizasyonda tarımsal faaliyetlerde oldukça ileri noktada olduğunu mutlaka biliyorsunuz. Bu değeri daha da iyi bir noktaya taşımak, Sakarya’mız ile Zanzibar arasında kardeşlik köprülerini daha da geliştirmek için kardeş şehir protokolümüzü de imzaladık. Rabbim hayırlı eylesin” diye konuştu.
Sakarya’nın dünyadaki çeşitli şehirlerle kardeşlik bağlarını sürdürmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Yüce, “Sakarya şehri dünyanın çeşitli şehirleri ile kardeşlik bağlarını sürdürmektedir. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti halkları arasındaki bağı güçlendirmek Zanzibar ile kültürel, sosyal, turizm, ekonomi ve siyasi alanlardaki ilişkilerimizi geliştirmeyi bizler çok arzu ediyoruz. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ile uzun vadeli dostluğun Zanzibar ile işbirliğinin iki ülke arasında bağları güçlendireceğine ayrıca belediye hizmetleri alanında tecrübe paylaşımının bu alandaki hizmet kapasitemizi arttıracağına inanıyorum. Tüm bunlara ek olarak kardeş şehir ilişkisinin geleceğimizin garantisi olan çocuklarımıza miras bırakmayı gönülden temenni ediyorum. Sadece kendi kurumlarımızın değil aynı zamanda iş dünyamızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, eğitim birimlerimizi bunları da içerecek olan somut ve sağlam ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz. Şehirlerimiz arasında kardeş şehir ilişkilerini kurup iki şehir arasında yukarıda çerçevesi belirtilen alanlardaki projeler uygulamayı umuyor ve Zanzibar ile Sakarya arasındaki kardeş şehir kurma hususunda gerekli adımları atmamızı diliyorum” şeklinde konuştu.

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