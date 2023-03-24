"Sakarya Kardeşlik Kenti" için İskenderun'a 44 konteyner daha gönderildi

Depremlerin ardından İskenderun'da kurulacak "Sakarya Kardeşlik Kenti" için hazırlanan 44 konteyner daha yola çıkarıldı.

Arifiye Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 250 konteynerlik kardeşlik kenti için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgesinde yürüttükleri faaliyetlerden bahseden Yüce, yaraların sarılmasına katkı sağladıklarını kaydetti.

Depremin izlerini silmek için yapılan çalışmalarda çocukları unutmadıkları aktaran Yüce, konteyner ve çadır kentlere oyun grupları kurduklarını anlattı.

Adıyaman'ın yanı sıra Hatay'ın İskenderun ilçesinde de konteyner kent kurulumuna devam ettiklerini belirten Yüce, şöyle devam etti:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, Adıyaman ve İskenderun'da bölgenin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamladık. Kendi imkanlarımızla çalışmalarına devam ettiğimiz İskenderun konteyner kentimize iş adamlarımızın ve STK kuruluşlarının da destekleri olmaktadır. İskenderun'a kuracağımız 250 konteynerlik kardeşlik kentimiz için iki seferde toplamda 84 konteynerimizi geçen hafta trenlerle uğurladık. Bugün de burada 44 konteynerimizi göndermek için toplanmış bulunuyoruz. Bu mübarek ay içerisinde de çalışmalarımızı sürdürerek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından konteyner yüklü tren, bölgeye hareket etti.

