YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya Üniversitesinde "7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi" yapıldı

Sakarya Üniversitesinde "7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi" yapıldı

13.09.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Üniversitesinde "7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi" yapıldı

Sakarya Üniversitesinde "7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi" yapıldı

Sakarya Üniversitesince (SAÜ), 7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi düzenlendi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen kongreye, yurt içi ve dışından akademisyenler katıldı.

Bu yılki teması "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Salgın Döneminde Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Uzaktan Öğretimi” olarak belirlenen kongrede bir konuşma yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitenin yüzde 8'lik oranını uluslararası öğrencilerin oluşturduğunu belirtti.

Salgın sürecinde üniversiteye yeni katılan uluslararası öğrencilerin gerek Türkçe öğrenmeleri gerekse diğer tüm ihtiyaç ve gereksinimleri hususunda özel gayret sarf ettiklerini vurgulayan Savaşan, "Bu süreçte uzaktan eğitimi en etkili kullanan üniversitelerden biri olduk. Üniversitenin uluslararasılaşması ve de Türkçe'nin dünyaya yayılan bir dil olması kapsamında bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı ve SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Okur da emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Etkinliğe davetli olarak katılan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız ile SAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şaban Köktürk, "Salgın Döneminde Yurt dışında Türkçe'nin Öğretimi" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Gazi, Hacettepe, İstanbul ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki Türkçe öğretim merkezlerinin yöneticileri de "Salgın Döneminde Türkiye'deki Türkçe Öğretim Merkezleri ve Türkçenin Uzaktan Öğretimi" panelinde görüşlerini aktardı.

Kongre, akademisyenlerin Türkçe'nin uzaktan öğretimi konularındaki bildirilerini sunmasıyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
Nemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardıNemrut Dağı'nda korkutan anlar! Komandolar kurtardı
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyorSakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Üniversitesi

Sakarya Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
12:59
İkindi
16:31
Akşam
19:19
Yatsı
20:40

Sakarya Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazartesi

Betül Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Utku Eczanesi
Adapazari
Yeni Eczane
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Bahar Eczanesi
Erenler
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Öksüz kalan iki kardeş, trafik kazasında ölen anne, baba ve kardeşlerini gözyaşlarıyla uğurladı

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Iğdır elmasında rekolte beklentisi 40 bin ton

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.