YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sakarya'da 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SAKARYA HABERLERİ  | 26.11.2020 14:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da 3 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adapazarı-Karasu yolunda seyreden Halil İbrahim E. yönetimindeki 34 RN 6744 plakalı otomobil, aynı yöndeki Mohamad Sabri A. idaresindeki 54 MA 1483 plakalı otomobile, bu araç da önündeki Ahmet Hamdi B'nin kullandığı 54 AAL 436 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 54 MA 1483 plakalı araçta bulunan yabancı uyruklu 2 kadını hastaneye kaldırdı.

Sürücülerden Ahmet Hamdi B, gazetecilere, 34 RN 6744 plakalı otomobilin diğer otomobile, onun da kendi kullandığı araca çarpmasının ardından şiddetle savrulduklarını anlattı.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
12:51
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Sakarya Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Büyük Eczanesi
Adapazari
Işık Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Turhan Eczanesi
Adapazari
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.