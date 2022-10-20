Sakarya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, Sapanca istikametine seyreden Furkan B. idaresindeki 41 NY 128 plakalı otomobil, aynı yönde giden Gülçin İ. (44) yönetimindeki 34 FSE 905 plakalı otomobile, ardından savrularak karşıdan gelen Gülçin T.S'nin kullandığı 34 EFH 747 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada sürücü Furkan B. ile aynı araçtaki Safa Ç. (17), Levent Ş. (16) ve Eymen K. (16) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



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