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Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

01.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da anteni düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde televizyon antenini düzeltmek için çıktığı çatıdan düşen 83 yaşındaki Hasan Günal, yaşamını yitirdi.

Doğantepe Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Günal, televizyon antenini düzeltmek için müstakil evinin çatısına çıktı.

Bu esnada dengesini kaybeden Günal, çatıdan düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Günal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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