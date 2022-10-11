Sakarya'da bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezindeki Dar Sokak'ta aralarında husumet bulunan H.T. (42) ve oğlu C.T. (17) ile U.T.T. (25) ve kardeşi M.T.T (17) arasında tartışma çıktı.

İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.T.T, bıçakla baba ve oğlunu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

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