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Sakarya’da bir AVM korona virüs nedeniyle geçici süre kapanıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Alışveriş Merkezi, birçok mağazanın kapatma kararının ardından mağazalara yazı göndererek yarından itibaren geçici süre kapıların kapatılacağını duyurdu.Dünyada ve Türkiye’de yaşanan korona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler, AVM’lerin boş kalmasına neden oldu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan Alışveriş Merkezi, birçok mağazanın kapatma kararının ardından mağazalara yazı göndererek yarından itibaren geçici süre kapıların kapatılacağını duyurdu.
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan korona virüs salgını (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler, AVM’lerin boş kalmasına neden oldu. Sağlık yetkililerinin aldığı tedbirler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘evinizden çıkmayın’ yönlendirmeleri doğrultusunda Serdivan Alışveriş Merkezi, 20 Mart itibarıyla geçici bir süre kapılarını kapatacak. Alışveriş merkezinin kapalı olduğu süre boyunca müşterilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği market bölümünün mağaza, sahibinin inisiyatifine bağlı olarak açık kalabilecek.
Serdivan AVM yönetiminin yaptığı açıklamada, “Sağlık yetkililerin aldığı tedbirler ve Cumhurbaşkanımızın ‘evinizden çıkmayın’ yönlendirmeleri doğrultusunda Serdivan Alışveriş Merkezi olarak, istihdam ve çalışan hakları konusundaki her zamanki hassasiyetimizle tüm çalışanlarımıza ‘evde kalın’ diyor, 20 Mart 2020 itibariyle geçici bir süre için kapılarımızı kapatıyoruz” denildi.

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Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Karakaya Eczanesi
Adapazari
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Zeynep Eczanesi
Geyve
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