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Sakarya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı

AA AA
05.03.2024 10:59
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Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde eğlence mekanından çıkan kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin bir şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak dün Geyve Adliyesine sevk edilen H.B. ile ona kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y, S.Ç, E.E, Ü.T. ve S.A'nın savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan H.B. tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Daha önce bir şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 2'ye yükseldi.

OLAY

Geyve ilçesinde 22 Şubat'ta gece saatlerinde eğlence mekanından çıkan bir kişinin aracının yakınında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekipleri vücudunda darp izleri tespit edilen Erkan A'nın (52) öldüğünü belirlemişti.

Erkan A'nın bıçakla yaralanma sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, diğer şüpheli H.B'yi (34) Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalamış, şüpheliye kaçmasında yardım ettiği değerlendirilen U.Y. (42), S.Ç. (37), E.E. (21), Ü.T. (36) ve S.A. (40) ise Sakarya'da gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

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