Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşine silahla ateş eden kişi yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde karısına silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.
Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen E.E. (35) ile eşi M.E. (25) Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. İkili sokakta yürürken E.E. belindeki ruhsatlı tabancasını çıkararak M.E'nin ayaklarına doğru ateş etti.
Olayda M.E. yaralanmazken, kurşunun yerden sektirdiği bir cismin isabet ettiği esnaf N.B. burnundan hafif şekilde yaralandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, E.E'nin telefonla konuştuğu sırada belinden silahı çıkararak eşine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde M.E'nin koşarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz