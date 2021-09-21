Sakarya'da devrilen yolcu midibüsündeki 7 kişi yaralandı

Sakarya'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Düzce-Adapazarı hattında yolcu taşıyan Selahattin S. idaresindeki 81 ABF 486 midibüs, D-100 kara yolu Hasanbey mevkisinde yol kenarında bulunan mısır tarlasına devrildi.

Kazada, sürücü Selahattin S. ile yolculardan Celal ve eşi Aynur A, Onur C, İbrahim Ç, Recai S. ve Ali Şafak A. yaralandı.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince midibüsten çıkarılarak sağlık personeline teslim edilen yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Sakarya istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz