Sakarya'da FETÖ davasında yargılanan iki sanık beraat etti

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan iki sanığın beraatine hükmedildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Naciye ve eşi Alişan Alişan ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, celse arasında Bank Asya'ya yazılan müzekkereye ilişkin sanık Naciye Alişan'a ait banka hesabının tespit edilemediği ve KOM Müdürlüğünden de sanıklar aleyhine itirafçı veya tanık beyanlarının bulunmadığı yönünde cevap geldiğini bildirdi.

İddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Naciye Alişan'ın "Anayasa'yı ihlal" suçundan beraatini istediği mütalaasını yineledi.

Söz alan sanık Naciye Alişan, mütalaayı ve üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık Alişan Alişan da FETÖ'nün devleti yıkmak isteyen bir terör örgütü olduğunu, mahkeme huzurunda Fetullah Gülen ve yardımcısı Adil Öksüz'ü lanetlediğini söyledi.

Alişan, Öksüz'ün kendisini ziyaret ettiği iddialarını da reddetti.

Sanık avukatı, müvekkili Alişan Alişan'ın, daha önce 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında görülen davadan beraat ettiğini ancak eşinin yargılanma süreci devam ederken yurt dışına çıkma girişiminde bulunduğu için kararın istinaf aşamasında bozulduğunu aktardı.

ByLock kullanılan hattın müvekkiline ait olmadığını, baz istasyonlarından yapılan taramada ikametinin tespit edilemediğini söyleyen müdafi, iddianameye konu kitap ve CD'lerin soruşturma aşamasında suç teşkil etmediğini vurguladı.

Sanık avukatı, somut ve yeterli delil toplanamadığından her iki müvekkilinin de beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, haklarında her ne kadar kamu davası açılmış olsa da sanıkların delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

- Süreç

FETÖ'nün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan 8 Eylül 2016'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltına alınmış, ertesi gün tutuklanmıştı. Alişan, 31 Mayıs 2017'deki ilk duruşmada adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

İddianamede, Alişan hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

5. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan ve hakkında verilen karar istinaf mahkemesince bozulan sanık Alişan Alişan'ın dosyası, bu davayla birleştirilmişti.

