YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama

ANKARA HABERLERİ  | 04.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Ankara'da spor kulüpleri Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü kulübü, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve sevenlerine başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

Keçiörengücü Kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven'den ilk açıklamaOzan Güven'den ilk açıklama
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

İnegöl Hilmiye Mahallesi’nde yeni yerleşim yeri oluşturuluyor

İnegöl Hilmiye Mahallesi’nde yeni yerleşim yeri oluşturuluyor

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Ankara Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:18
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Sevinç Eczanesi
Balgatcankaya
Ersoy Eczanesi
Yenimahalle
Dursun Akar Eczanesi
Yenimahalle
Yeni Betül Eczanesi
Yenimahalle
Türkmenoğlu Eczanesi
Mamak
Bebek Eczanesi
Mamak
Lina Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediye başkanlarını eleştirdi:

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.