Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ile TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü kulübü, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve sevenlerine başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz." denildi.

Keçiörengücü Kulübünden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

