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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

25.10.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada tutuklu yargılanan fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, tutuksuz müşteki sanık Ahmet Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Ali Rıza Ergenç C, Aslı B. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da duruşmayı izledi.

Yoklama yapılmasının ardından celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi.

Duruşmada tarafların, celse arasında mahkeme dosyasına giren 7 kişilik bilirkişi heyeti raporuna ilişkin beyanda bulunması ve sanık avukatlarının mahkemeye sunduğu tanıkların dinlenilmesi bekleniyor.

Patlamada kardeşi Sebahattin Tepeçınar'ı kaybeden Hatun Göktepe, duruşma öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adaletin bir an önce yerini bulmasını istediklerini söyledi.

Müşteki avukatlarından Can Atalay da insanların adalet istediğini kaydetti.

- Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanıyor.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeliyle kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan iş güvenliği uzmanı Aslı B'nin ikinci celsede adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti. Üçüncü duruşmada tahliye edilen sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının itirazı üzerine tutuklanmış, bu sanıklar avukatlarının talebi üzerine ise yeniden tahliye edilmişti.

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