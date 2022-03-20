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Sakarya'da hırsızlık şüphelisi ikinci kez girdiği evdeki gardıropta suçüstü yakalandı

20.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da hırsızlık şüphelisi ikinci kez girdiği evdeki gardıropta suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hırsızlık için ikinci kez girdiği evde jandarma ekiplerince gardıropta suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Limandere Mahallesi'nde yazlık evden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı malzemelerin kent merkezinde satıldığını tespit etti.

Zanlının aynı eve ikinci kez girdiğini belirleyen jandarma devriye ekipleri, şüpheli Ç.K'yi evin yatak odasındaki gardırobun içinde suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltındaki zanlının işlemleri sürüyor.

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