Sakarya'da iki gün önce denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Yalı Mahallesi mevkisinde önceki gün arkadaşlarıyla denize girdikten sonra gözden kaybolan Irak uyruklu Karrar Jabbar Saeed Al-Zaidawi'yi (28) arama çalışmaları sürerken, sahildeki vatandaşlardan Ayhan Sözer suda karartı görmesi üzerine cankurtaran ekiplerine haber verdi.

Aşağı Aziziye Sahili kule 19 mevkisinden jet ski ile denize açılan ekipler, yaklaşık 200 metre uzaklıkta bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Karaya çıkarılan cesedin, Zaidawi'ye ait olduğu belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sözer, gazetecilere, "Arkadaşımın yanına çay içmeye geldim. Çay içerken denizde iki taşlığın arasında bir karartı gördüm. Cankurtaran arkadaşımı aradım. Onlar da geldiler, müdahale ettiler. Kaybolan, boğulan kişiymiş." dedi.

