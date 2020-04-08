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Sakarya'da iki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

SAKARYA HABERLERİ  | 08.04.2020 20:06 | Son Güncelleme

Sakarya'da iki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Sakarya'da 5 ve 7 yaşlarındaki kardeşler, kumbaralarında biriktirdiği 445 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sapanca ilçesinde 7 yaşındaki Mehmet Fatih ve 5 yaşındaki Hamza Yağız'ın babası Yunus Emre Erkin, 155 Polis hattını arayarak çocuklarının kumbaralarındaki paralarla kampanyaya destek olmak istediğini belirtti.

Talep üzerine eve giden polis ekipleri, kumbaradaki 445 lira 20 kuruşu sayarak teslim aldı.

Ekipler, teslim aldıkları parayı banka şubesine götürerek Milli Dayanışma Kampanyası hesabına yatırdı.

Çocuklara gösterdikleri örnek davranış için teşekkür eden Sapanca İlçe Emniyet Müdürü Cihat Kayaer, "Bu evlatlarımızı tüm Sapancalılar adına kucaklıyoruz. Böyle evlatlar yetiştirdikleri için ailesini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Dayanışma Kampanyası Sakarya Sapanca

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