Sakarya'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksattı

Sakarya'da etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Adapazarı-Pamukova D-650 kara yolunda etkisini arttıran yağışın ardından sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Turgutlu Mahallesi mevkisinde ağır tonajlı araçların kar ve aşırı buzlanma nedeniyle yolda seyretmekte zorlanması üzerine trafik durdu.
Yaklaşık iki saat tıkanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların ardından bölgede ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Aksamaların yaşandığı yolun iki yönünde de karayolları ve bölge trafik ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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