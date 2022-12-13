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Sakarya'da kaza sonrası yangın çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

13.12.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilde biri ağır 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Sapanca gişeleri mevkisinde Savaş K. idaresindeki 41 ED 141 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta çıkan yangın, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Savaş K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyolun Ankara istikametinde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle ise yoğunluk oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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trafik kazası Sakarya Sapanca anadolu otoyolu

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