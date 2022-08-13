Sakarya'da kontrolden çıkan tırın akaryakıt pompasına çarpması güvenlik kamerasında

Sakarya'da kontrolden çıkan tırın girdiği akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması, güvenlik kamerasına yansıdı.

D-650 kara yolundaki Doğançay mevkisinde, Adapazarı-Bilecik yönüne giden 47 PY 502 plakalı tırın sürücüsü, başka bir kaza nedeniyle bölgede trafik akışının tek şeritten sağlandığını son anda fark etti.

Sürücünün manevrası sonucu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayan tır, akaryakıt istasyonuna girip buradaki pompaya çarptı.

Hasarlı kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, tırın, "makaslama" olarak adlandırılan şekilde kayarak yoldan çıkması ve akaryakıt istasyonu pompasına çarpması yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz