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  4. Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 ev karantinaya alındı

Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 ev karantinaya alındı

21.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Vali Çetin Oktay Kaldırım: - "Tedbirlere uymayıp bir araya gelenlere idari para cezası uyguluyoruz. Tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edeceğiz"

Sakarya'nın 4 ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının tekrar artış eğiliminde olduğunu bildirdi.

Kaldırım, en büyük nedenin ziyaretler ve ev içi buluşmalar olduğuna dikkati çekerek, "Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve'de 12 evi karantinaya aldık. Tedbirlere uymayıp bir araya gelenlere idari para cezası uyguluyoruz. Tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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