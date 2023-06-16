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Sakarya’da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

16.06.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Sakarya’da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Yusuf T. idaresindeki 54 AGN 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü araç içinde sıkışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken kazayı gören Erhan Doğan, “Balkonda oturuyordum, araba çok süratli geliyordu. Düz yolda yalpaladı, ters döndü ve duvara vurdu” dedi.

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