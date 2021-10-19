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Sakarya'da "Palu ailesi"nin yargılanmasına devam edildi

19.10.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da "Palu ailesi"nin yargılanmasına devam edildi

Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Melike Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael, teyzeleri Ayşe Palu ve Emine Ustael ile dayısı İsa Palu tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Melike Tahnal'ın anneannesi Hava ve diğer dayısı Fatih Palu ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Celse arasında sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın bu dosyayla birleştiği zapta geçirildi.

Öte yandan, sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın da yargılama dosyasıyla birleştiği ve bu sanık ile Emine Ustael, Ayşe ve İsa Palu'nun celse arasında tutuklandığı kayda alındı.

Kimlik tespitinin ardından sanıkların birleşen dosya bakımından savunmaları alındı.

Sanık Tuncer Ustael, savunmasında, iddianamenin kendisine ulaşmadığını belirterek, adalet istediğini söyledi.

Sanık Emine Ustael de önceki savunmalarını tekrar ettiğini, suçlamaları kabul etmediğini, kimseyi öldürmediğini öne sürerek, beraatini istedi.

Sanık Ayşe Palu ise hakkında açılan davadan yeni haberinin olduğunu belirterek, savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Sanık Hava Palu da önceki duruşmalardaki savunmasını tekrar ettiğini dile getirerek, beraatini talep etti.

Sanık Fatih Palu da Tuncer Ustael'in herkese ispirto içirdiğini öne sürerek, "İçince bayıldım, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyanınca annem Melike'nin öldüğünü söyledi. Ne olduğunu bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık İsa Palu da bu olaylardan dolayı mağdur olduklarını, Tuncer Ustael'in kendilerine ispirto içirdiğini ileri sürerek, "İspirto içince Melike öldü. Melike'yi kaldığımız yerden 4-5 kilometre öteye gömdük. Tuncer, Melike'yi Tahnal ailesinin kaçırdığına ilişkin dilekçe yazdı ve bunu Ferizli Savcılığına götürdük. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tahliyesini talep etti.

Söz alan Emine Ustael ile Ayşe, İsa, Hava ve Fatih Palu'nun avukatları da müvekkillerinin savunması ile Cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını kaydetti.

Ayşe ve Tuncer Ustael'e savunmalarını yapabilmeleri için süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, Emine Ustael ile Ayşe ve İsa Palu'nun tahliyesine hükmetti.

Heyet, Tuncer Ustael'in mahkemeye gönderdiği savunma dilekçesinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek işlem yapılmasının istenmesine karar vererek, duruşmayı 13 Ocak'a erteledi.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan da 3 yıl olmak üzere 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edilmişti.

Fatih Palu, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunulduğu için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

- İddianame

Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

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