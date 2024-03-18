YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da silahla karısını öldüren sanığın yargılandığı davada karar

Sakarya'da silahla karısını öldüren sanığın yargılandığı davada karar

AA AA
18.03.2024 12:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahla ateş ederek karısını öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 24 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.A, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Maktulün annesi katılan C.K'nin avukatı, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini ve indirim maddelerinin uygulanmamasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da mütalaaya iştirak ettiklerini belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık İ.A. da önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Eşimi öldürme kastıyla ateş etmedim. Kendisini korkutma amacıyla ateş ettim. Müşteki B.Y.T'nin silahına davranması nedeniyle ben de silahımı çıkararak ateş ettim." savunmasını yaptı.

Sanık avukatı, müvekkilinin müştekiye karşı "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, eşine karşı eyleminde ise haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık İ.A, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı eşi Tansu A'ya karşı "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 17 yıl 6 ay, müşteki B.Y.T'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığa verilen "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran heyet, İ.A'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAY

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim 2023'te İ.A, eşi Tansu A. ve B.Y.T'ye silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Tansu A. iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Gözaltına alınan İ.A. 6 Ekim'de tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya’da,18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümüAlanya’da,18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü
Çanakkale Zaferinin 109. yılında şehitler anıldıÇanakkale Zaferinin 109. yılında şehitler anıldı
Samsun polisi NARVAS’la suçluların ensesindeSamsun polisi NARVAS’la suçluların ensesinde
Anahtar Kelimeler:
Sanık Yaralama Sakarya dava duruşma silah karar

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Mart Pazartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
13:11
İkindi
16:34
Akşam
19:15
Yatsı
20:34

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Mart Pazartesi

Konakçi eczanesi
Arifiye
Gülsüm eczanesi
Karasu
Aile eczanesi
Akyazi
Umut eczanesi
Kaynarca
Güven eczanesi
Pamukova
Şen eczanesi
Karapurcek
Turan eczanesi
Sogutlu
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.