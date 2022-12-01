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Sakarya'da ters yöne giren aracın çarptığı motosikletli kurye yaralandı

01.12.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ters yöne giren hafif ticari aracın çarptığı motosikletli kurye yaralandı.

Sakarya'da ters yöne giren aracın çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Dönel kavşaktan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne giren Metehan Çoban idaresindeki 54 AFM 180 plakalı motosikletli kuryeye, ters yönden gelen; sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü yola savrulurken araç, olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çoban, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

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Sakarya Araç ters yön

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