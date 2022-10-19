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Sakarya'da tıra çarpıp devrilen otomobil Karayolları aracına çarptı, 4 kişi yaralandı

19.10.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da tıra çarpıp devrilen otomobil Karayolları aracına çarptı, 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde tıra çarptıktan sonra devrilen otomobilin Karayolları aracına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Burhan Alpaslan A. (46) idaresindeki 34 FMP 488 plakalı otomobil, Sapanca geçişinde 57 AAP 572 plakalı tıra çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen Tarık Batuhan D. yönetimindeki araç için önlem alan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazada otomobil ve arızalı aracın sürücüleri ile Karayolları personeli Mehmet Y. ve Ekrem G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Burhan Alpaslan A, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil Tır karayolları yaralı

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