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Sakarya'da tomruklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

25.07.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yol kenarındaki tomruklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Erdem K. yönetimindeki 54 TZ 192 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yol kenarındaki ağaç kesim atölyesine ait tomruklara çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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trafik kazası Sakarya

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