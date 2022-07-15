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Sakarya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

15.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde Ömer C. (30) idaresindeki 34 CJY 924 plakalı otomobil, sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Halil G. (27) yönetimindeki 34 VA 0452 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sapanca Devlet ile Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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