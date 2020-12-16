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Sakarya'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SAKARYA HABERLERİ  | 16.12.2020 23:39 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, ters dönen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden uzaklaşan sürücünün bulunması için çalışma başlattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 54 AES 869 plakalı otomobil, Yeni Cami istikametine giderken M.Ç. idaresindeki 06 BCY 126 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 54 AES 869 plakalı otomobil ters döndü. Diğer araç ise önce refüjdeki aydınlatma direğini devirdi daha sonra karşı şeritteki N.Ö'nün kullandığı 54 AEA 206 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif yaralanan sürücüler M.Ç. ve N.Ö'ye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Polis ekipleri, kaza sonrası ters dönen otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaza sonrasında bölgede iki yönlü aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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