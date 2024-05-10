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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA İHA
10.05.2024 11:45
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 90 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 200 adet doldurulmuş makaron ve 29 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya’da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince 3 şahsın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 90 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 29 bin 600 adet boş makaron, 3 adet tütün sarma makinesi, 57 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 gram kenevir tohumu, 7 gram metamfetamin, 31 gram bonzai, 2 gram kokain, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 185 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 175 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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