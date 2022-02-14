Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve grupların deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

İstanbul'dan Sakarya'ya getirilen uyuşturucuların satışının yapıldığını tespit eden ekipler, Serdivan ilçesinde bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 489 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki Ö.T. ile K.K. gözaltına alındı.

Aynı çalışma kapsamında İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen İ.K'nin üzerinde de arama yapan ekipler, 26,16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdiği zanlıyı gözaltına aldı.



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