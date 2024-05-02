YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin 8 zanlı adliyede

Sakarya'da yabancı uyruklu kişinin öldürülmesine ilişkin 8 zanlı adliyede

AA AA
02.05.2024 13:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kayıp olarak aranan Irak uyruklu kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hakkında 20 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mohammed Azeez Mahdi M'nin cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen H.B, Y.Ö, U.A, E.K, Ö.C, K.B, E.S. ve S.T. adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Irak uyruklu bir zanlıyı arama çalışmaları ise sürüyor.

Bu arada olayın, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maktule ait aracın kayıt dışı satılmaya çalışıldığını tespit etmesi üzerine aydınlatıldığı belirtildi.

Aralarında alacak meselesi bulunduğunu öne süren şüphelilerden bazılarının emniyetteki ifadelerinde, Iraklılara korsan taksicilik yapan Mahdi M'nin aracına müşteri olarak bindiklerini, daha sonra Erenler ilçesindeki H.B'ye ait iş yerine yakın bölgede silahla öldürüp fındıklık alana gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

Öte yandan evli ve 3 çocuk babası Mahdi M'nin cenazesi, defnedilmek üzere Irak'a gönderildi.

Hakkında 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulunulan Mohammed Azeez Mahdi M'nin (45) cesedi, yapılan çalışmalar sonucu Erenler'de bir iş yerinin arkasındaki fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu. Ekipler, olayla ilgili iş yeri sahibi H.B. (43) ile arkadaşları Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), K.B. (16), E.S. (21) ve S.T'yi (30) gözaltına almıştı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Niğde’de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasındaNiğde’de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Vali Çiftçi, sosyal medya takipçisi Kısmet Pala’yı makamında ağırladıVali Çiftçi, sosyal medya takipçisi Kısmet Pala’yı makamında ağırladı
Sivas’ta kurbanlık fiyatları belirlendiSivas’ta kurbanlık fiyatları belirlendi
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya korsan taksi

Sakarya Namaz Vakitleri 2 Mayıs Perşembe

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
13:00
İkindi
16:51
Akşam
20:02
Yatsı
21:34
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.