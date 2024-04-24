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Sakarya'da yaylada kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

AA AA
24.04.2024 11:14
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaylada kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'da yaylada kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı

İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, Soğucak yaylası girişindeki kulübenin yakınında B.K'nin (27) 21 Nisan'da ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, B.K'nin yaylaya kadın arkadaşı D.B'nin (31) yanı sıra M.D. (42) ve Y.K. (48) ile geldiğini tespit etti.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan D.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serdivan ilçesinde yaşayan B.K, 21 Nisan'da yayla girişindeki kulübenin yakınında ölü bulunmuş, ilk incelemelerde üzerinde ateşli silah veya kesici alet izine rastlanılmayan ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı soğucak yaylası

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