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Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

SAKARYA HABERLERİ  | 28.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Sakarya yerel medyası ’Evde kal, sağlıkla kal Sakarya’ çağrısı yaparak ortak manşetle basıldı.Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, korona virüsünün neden olduğu küresel salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin geniş kitlelere duyurulması ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yazılı basına bir çağrıda bulunmuştu.

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Sakarya yerel medyası ’Evde kal, sağlıkla kal Sakarya’ çağrısı yaparak ortak manşetle basıldı.
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, korona virüsünün neden olduğu küresel salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin geniş kitlelere duyurulması ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yazılı basına bir çağrıda bulunmuştu. Duran yaptığı çağrıda, "Basının en önemli vazifelerinden biri de böyle olağanüstü durumlarda halkı doğru bir şekilde ve infiale sürüklemeden aydınlatmak, haber vermektir. Bu görevini yerine getirirken etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. ’Evde Kal, Sağlıkla Kal’ mottosu ile gazetelerimizi koronayla etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum" demişti.
Çağrıya kulak veren Sakarya’da yayın yapan yerel gazeteler ortak ’Evde Kal, Sağlıkla Kal’ manşetiyle okuyucuların karşısına çıktı.

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