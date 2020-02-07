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Sakarya’da yıkılacak okullar için bütçe bekleniyor

SAKARYA HABERLERİ  | 07.02.2020 13:30 | Son Güncelleme

Sakarya’da enkaz bedel tespitleri yapılmaya başlanılan yıkılıp yeniden yapılması planlanan okullarda, bütçenin belirlenmesi sonrasında en kısa sürede çalışmaların başlayacağı öğrenildi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Ocak’ta alınan karar ile yıkılması planlanan okulların yıkılması ve yeniden yapılması için süreç başladı.

Sakarya’da enkaz bedel tespitleri yapılmaya başlanılan yıkılıp yeniden yapılması planlanan okullarda, bütçenin belirlenmesi sonrasında en kısa sürede çalışmaların başlayacağı öğrenildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Ocak’ta alınan karar ile yıkılması planlanan okulların yıkılması ve yeniden yapılması için süreç başladı. Okulların yıkımı ve enkaz bedel tespitleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, bu okulların yıkım sürecini konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü çalışmalar yaptığını ifade etti. Bütçenin belirlenmesi ile birlikte, en acil olarak yapılacak okullara öncelik verileceğini belirten Fazilet Durmuş, “Biz en kısa zamanda okulları yaptırmak istiyoruz. Önceliğimiz çocuklarımızın güvenliği. Sakaryanın hayırseverleri okul yaptırmak istiyorlarsa devreye girebilirler. Biz gerekli desteği ve prosedürün sağlanması konusunda elimizden geleni yapmaya hazırız. Böylelikle bütçeyi beklemeden çocuklarımızı güvenli okullarına kavuşturabiliriz” dedi.
Durmuş verdiği bilginin devamında, yıkılacak okulların öğrencilerinin yeni okullarında eğitime devam etmelerinde bir sorun yaşanmadığını da vurguladı.

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