YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'dan 26 firma "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" sıralamasına girdi

Sakarya'dan 26 firma "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" sıralamasına girdi

21.09.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: - "Sakarya ekonomisi, artan üretim gücüyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edecektir"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" sıralamasında Sakarya'da faaliyet gösteren 26 firmanın yer aldığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, "İhracatın Yıldızları" listesinin Sakarya adına memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İhracatçı firmaların Sakarya'yı geliştirmeye ve gururlandırmaya devam ettiğini aktaran Altuğ, "Türkiye'nin yıldızları" olarak nitelendirilen ihracatçı listesinde Sakarya 'dan 26 firmanın yer aldığını aktardı.

İhracatçıların, salgın nedeniyle yaşanan küresel sorunların ülke ekonomilerini de etkilediği bir dönemde her türlü güçlüğe rağmen azimle çalışmaya devam ettiğini anlatan Altuğ, "Mevcut pazarlarla yetinmeyen firmalarımız alternatif pazarlar bulmak için çalışmalarını da sürdürüyor. Bizler de bu konuda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek vermeye devam edeceğiz. Listeye giren tüm firmalarımızın iş verenlerini ve çalışanlarını kutluyorum. Bu firmalarımızın hepsi tüm zorluklara rağmen listede yer almaların anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Sakarya ekonomisi, artan üretim gücüyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorumKafes dövüşcüsü ölümle burun buruna: Bu kâbustan uyanmak istiyorum
PARTNERHadise'den 'bebek' açıklamasıHadise'den 'bebek' açıklaması
Sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla "mavi" kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılamaSağlık ekiplerinin çalışmalarıyla "mavi" kategoriye geçen Sakarya'da hedef tam aşılama
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
05:13
Sabah
06:38
Öğle
12:56
İkindi
16:22
Akşam
19:05
Yatsı
20:25

Sakarya Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Esra Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Şeker Eczanesi
Adapazari
Zuhal Eczanesi
Adapazari
Tuba Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.