Sakarya'dan 26 firma "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" sıralamasına girdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma-2020" sıralamasında Sakarya'da faaliyet gösteren 26 firmanın yer aldığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, "İhracatın Yıldızları" listesinin Sakarya adına memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İhracatçı firmaların Sakarya'yı geliştirmeye ve gururlandırmaya devam ettiğini aktaran Altuğ, "Türkiye'nin yıldızları" olarak nitelendirilen ihracatçı listesinde Sakarya 'dan 26 firmanın yer aldığını aktardı.

İhracatçıların, salgın nedeniyle yaşanan küresel sorunların ülke ekonomilerini de etkilediği bir dönemde her türlü güçlüğe rağmen azimle çalışmaya devam ettiğini anlatan Altuğ, "Mevcut pazarlarla yetinmeyen firmalarımız alternatif pazarlar bulmak için çalışmalarını da sürdürüyor. Bizler de bu konuda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek vermeye devam edeceğiz. Listeye giren tüm firmalarımızın iş verenlerini ve çalışanlarını kutluyorum. Bu firmalarımızın hepsi tüm zorluklara rağmen listede yer almaların anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür. Sakarya ekonomisi, artan üretim gücüyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

