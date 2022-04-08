Sakarya'dan Çankırı'ya yardım tırı gönderildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 700 gıda kolisini taşıyan tır Çankırı'ya uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yardımları taşıyan tır, Demokrasi Meydanı'nda yapılan etkinlikle yola çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye'nin muhtelif illerine ve sınır dışına onlarca yardım tırı göndermeyi sağladıklarını söyledi.

Şimdi de Çankırı Yaylakent'te yaşayan vatandaşlara yardım elini uzattıklarını ifade eden Yüce, "Bizler hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarına köprü görevi görüyoruz. Rabbim her zaman bunları sağlamada bizlere destek sağlamayı nasip etsin. Bizler kardeşliğimizi ve dostluğumuzu her zaman gösterdik. Ben tırımızın hayırlı bir şekilde Çankırı'ya ulaşmasını temenni ediyorum. Mevla'm bu tür hizmetlerimizin daha da artarak devam etmesini nasip eylesin." diye konuştu.

Ramazanın merhametin, paylaşmanın, kardeşliğin ayı olduğunu aktaran Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Çankırı'nın Yaylakent Belediyesine 700 gıda kolisi gönderdiklerini aktardı.

Yardım tırının Sakarya'dan Çankırı'ya kurulan gönül köprüsünü perçinleyeceğini vurgulayan Yüce, "Yardım tırımız, Çankırı Yaylakent’te ki kardeşlerimize selamlar ve muhabbetler götürecek. Yardım tırımızın nice tebessümlere vesile olmasını, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum." dedi.

Dua edilmesinin ardından erzak kolilerini taşıyan tır Çankırı'ya hareket etti.

Törene, İl Müftüsü Hasan Başiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Furkan Beşel ve Bedrullah Erçin ile yardımseverler katıldı.

